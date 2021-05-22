Три человека погибли и 27 получили ранения.

В Китае произошла серия землетрясений общей магнитудой 7,3 балла. В результате подземных толчков погибли по меньшей мере три человека.

Читайте такжеВ Канаде вспыхнули масштабные лесные пожары (фоторепортаж, видео)

Об этом свидетельствуют данные Volcano Discovery и пишет The Guardian.

От подземных толчков пострадали несколько провинций. Первое землетрясение произошло в 21:48 по Гринвичу в Юньнане недалеко от города Дали – популярного туристического направления. За ним следовали еще по меньшей мере два толчка. В Юньнане разрушен ряд зданий, более 20 тысяч жителей эвакуировали.

very worried about situations in #Yunnan and #Qinghai, as #earthquakes, 6.4 and 7.4 on the Ractorscale respectively hit the two provinces over the past 24 hours. #Chinapic.twitter.com/xuD6XuPtVG — TIAN Wei (@tianwei) May 22, 2021

Три человека погибли и 27 получили ранения, рассказали чиновники в эфире государственного телеканала CCTV.

Через несколько часов на расстоянии более 1200 км в малонаселенной китайской провинции Цинхай произошло землетрясение в 7,3 балла. О пострадавших или погибших сообщения не поступали.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская