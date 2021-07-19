Патрульная полиция разместила фото затопленной проезжей части одной из главных магистралей столицы.

В Киеве затопило проспект Победы, движение транспорта перекрыто.

Об этом сообщается в Телеграм-канале патрульной полиции столицы.

"Из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение перекрыто в направлении выезда из Киева. Резервный проезд организован через улицу Василенко.

Патрульная полиция разместила фото затопленной проезжей части одной из главных магистралей столицы.

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Автор: Инна Андалицкая