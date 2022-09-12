В этом году метеорологическое лето в столице завершилось 1 сентября.

2 сентября в Киев пришла метеорологическая осень, которая началась на две недели раньше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и равнялась +14,9°. Раньше всего метеорологическая осень в Киев приходила в 1993 году - 25 августа, а позже всего - 15 октября в 2020 году.

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По данным синоптиков, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, а закончилось 1 сентября, длилось 100 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней.

Как сообщалось ранее, в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной и достаточно сухой. По прогнозам синоптиков, осадки в столице ожидаются лишь в середине месяца. В начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Однако - это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу будет холодать, возрастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

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