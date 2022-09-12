В течение дня температура поднимется лишь до +14°.

Начало недели в Киеве будет пасмурным и дождливым.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термометров в столице покажут всего +12°...+14°. Ожидается пасмурня погода со сплошной облачностью. В течение дня также ожидается дождь.

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Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 0,5 - 1 м/с. Атмосферное давление сильно- пониженное, миллиметра ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +8°, днем +12°, дождь.

В Тернополе 12 сентября ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +12°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошнач облачность, ночью +12°, днем +14°, дождь.

В Виннице сегодня будет +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +9°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +16°, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +7°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+20°.

В Одессе 12 сентября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°, сильный дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +19°, легкий дождь.

В Днепре сегодня температура ночью будет +12°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +12°...+20°, легкий дождь.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +20°.

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