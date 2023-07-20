Синоптики предупреждают о грозе и сильных порывах ветра.

На сегодня, 20 июля, в Киеве и Киевской области объявлен І уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода в столице и области испортится во второй половине дня.

"Во второй половине дня 20 июля гроза, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Дожди и грозы в Украине - прогноз до конца недели

По данным синоптика Игоря Кибальчича, на фоне жаркой погоды в Украине активизируются грозовые процессы, которые будут сопровождаться ливнями. Местами не исключены град и шквалистые порывы ветра.

Так, по его прогнозу, 21 июля ночью дожди возможны в западных и восточных областях, а днем в Карпатском регионе и на Прикарпатье пройдут сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

В субботу, 22 июля, днем местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах вероятны сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

Завершится неделя небольшими дождями, которые ночью пройдут в восточной части Украины. Днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами прогнозируется град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

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