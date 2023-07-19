Осадки ожидаются каждый день.

В ближайшие дни в Украине снова ожидается повышение температуры, на юге - до +35°...+37°. Каждый день до конца недели местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает meteoprog.

Погода 20 июля

В четверг, по прогнозу синоптика, дожди с грозами пройдут местами в западных областях, днем осадки возможны в центральных, местами северных и южных регионах. В отдельных районах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °С, днем +24...+29 °С, в южных областях и Крыму воздух прогреется до +30...+35 °С.

Погода 21 июля

"В пятницу, 21 июля, погодные условия будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Ночью дожди возможны в западных и восточных областях, днем в Карпатском регионе и на Прикарпатье сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Видео дня

Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +25...+30 °С. В южной части и Крыму ночью будет +18...+23 °С, а днем +31...+36 °С.

Погода 22 июля

В субботу ночью будет без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °С, днем столбики термометров покажут +25...+30 °С. На юге ночью ожидается +19...+24 °С, а днем воздух разогреет до +32...+37 °С.

Погода 23 июля

"В воскресенье, 23 июля, ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы, 17-22 м/с", - прогнозирует синоптик. В остальных областях Украины, по его данным, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем будет жарко,+28...+33 °С. В южных областях раскалит до +32 ... + 37 °С.

На сегодня, 19 июля, в пяти областях Украины объявили и уровень опасности из-за грозы. По данным синоптиков, непогода ожидается во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

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