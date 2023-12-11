Синоптики предупреждают о сложной ситуации на дорогах.

В Киеве и Киевской области до утра 12 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 11 декабря с удержанием ночью и утром 12 декабря гололед, на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Погода в Украине-прогноз на сегодня

На сегодня, 11 декабря, в ряде областей Украины также объявлено штормовое предупреждение из-за сложной ситуации на дорогах. В частности, по данным синоптиков, в восточных и центральных областях будет гололед, а на дорогах - гололедица.

В целом сегодня ожидается оттепель в Украине. В большинстве регионов на термометрах днем будет небольшой "плюс", лишь на востоке еще ожидается до -1°. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а на юге, где традиционно будет теплее всего, в виде легких дождей.

В дальнейшем в Украине также прогнозируется оттепель с незначительными колебаниями температуры.

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