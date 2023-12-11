Местами 11 декабря пройдут осадки в виде мокрого снега и небольших дождей.

С началом новой недели в Украине ожидается потепление. Сегодня, 11 декабря, в большинстве областей Украины столбики термометров покажут небольшой "плюс". По всей стране будет пасмурно, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, а на юге - небольших дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, небольшой снег.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.

В Тернополе 11 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -37°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +3°, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице сегодня будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°, снег.

В Одессе 11 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°,пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+7°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.

Приметы погоды 11 декабря

Если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем - не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

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