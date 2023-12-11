Сегодня в Украине будет небольшой "плюс" / фото УНИАН, Николай Тыс

С началом новой недели в Украине ожидается потепление. Сегодня, 11 декабря, в большинстве областей Украины столбики термометров покажут небольшой "плюс". По всей стране будет пасмурно, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, а на юге - небольших дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +3°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, небольшой снег.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.
  • В Тернополе 11 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -37°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +2°, днем +3°, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Виннице сегодня будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°, снег.
  • В Одессе 11 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°,пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+7°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.
Сегодня холоднее всего будет на востоке Украины, а теплее всего - на юге / фото УНИАН

Приметы погоды 11 декабря

Если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем - не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

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