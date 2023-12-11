Синоптики прогнозируют гололед и гололед на дорогах.

На сегодня, 11 декабря, в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики предупреждают о гололеде.

"11 декабря в восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица ( I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Синоптики также прогнозируют, что утром в Киеве и Киевской области также будет гололед, на дорогах гололедица, а из-за тумана видимость упадет до 200-500 метров.

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Погода в Украине-прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украину ворвется потепление. По всей стране будет пасмурно, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, а на юге - небольших дождей.

Теплее всего будет на юге, где столбики термометров покажут +2°...+7°, а холоднее всего - на востоке, где температура будет на уровне -1°...0°. На западе потеплеет до +0°...+3°, на севере будет -1°...+1°, а жителей центральной части Украины ждет температура от 0° до +3°.

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