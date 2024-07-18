Накануне выходных, 19 июля, температура в Киеве снизится еще на несколько градусов. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице уже будет +20°...+22°, а днем столбики термометров покажут максимум +28°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер изменит направление на северное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление по-прежнему будет на уровне 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 19 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +17°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Тернополе 19 июля ночью будет +19°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +22°...+31°.
В Одессе 19 июля - небольшая облачность, температура ночью +25°, днем +34°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +26°, днем +36°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +25°, днем +37°.
В Запорожье температура ночью +26°, днем +34°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +31°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +25°, днем +33°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +24°...+36°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +35°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +35°.