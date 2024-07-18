Осадков в столице уже не ожидается.

Накануне выходных, 19 июля, температура в Киеве снизится еще на несколько градусов. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице уже будет +20°...+22°, а днем столбики термометров покажут максимум +28°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер изменит направление на северное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление по-прежнему будет на уровне 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 19 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +17°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Тернополе 19 июля ночью будет +19°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +22°...+31°.

В Одессе 19 июля - небольшая облачность, температура ночью +25°, днем +34°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +26°, днем +36°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +25°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +26°, днем +34°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +31°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +25°, днем +33°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +24°...+36°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +35°.

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