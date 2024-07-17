Завтра в столичном регионе ожидают град, грозу и мощный ветер.

Во второй половине дня 17 июля по Киеву и столичному региону пронесся мощный ливень с сильным ветром, а местами и с градом. Жители выкладывают в сети кадры с буйством стихии.

Сообщается, что в результате сильных порывов ветра в Гостомеле поломало деревья, одно из которых упало на детскую площадку. К счастью, в тот момент там никого не было. Другое дерево упало на автомобиль.

Также сообщается, что местами наблюдаются локальные потопы на отдельных улицах столицы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 18 июля, на Киевщине ожидаются опасные метеорологические явления: кратковременные дожди, днем грозы, местами град и шквал 15-20 м/с, местами по области значительный дождь. Это определено как первый "желтый" уровень опасности.

Температура воздуха завтра будет составлять:

по области ночью 18-23°, днем 27-32°;

в Киеве ночью 21-23°, днем около 30°.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в четверг, 18 июля, в ряде областей Украины чрезвычайной жары уже не будет. Снижение температуры ожидается на западе, на севере (кроме Сумской области), а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории все еще будет +36°...+42°. Дожди и грозы пройдут на западе, севере, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Также мы рассказывали, что из-за жаркой погоды в Киеве было побито несколько климатических рекордов. В частности метеорологи зафиксировали самую высокую температура воздуха столицы за все время проведения наблюдений для этой даты - 36,0°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года на 0,2°С. Также побит рекорд скорости ветра для этого дня 21 м/с и температуры воды в Днепре в пределах Киева.

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