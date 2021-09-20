Неделя в Киеве начнется с похолодания и дождей. 20 сентября в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня воздух максимально прогреется до +11°. До обеда будет лить дождь.
Добавит неуютности погоде сильный ветер, который будет дуть со скоростью 4,6 - 6,4 м/с.
Атмосферное давление пониженное, всего лишь 740-744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине сегодня, 20 сентября
Во Львове в понедельник будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +5°, днем +11°.
В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +5°, днем +10°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
В Тернополе 20 сентября ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +6°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве сегодня - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+13°, небольшой дождь.
В Одессе 20 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
В Запорожье сегодня температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +9°...+18°, небольшой дождь.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.
В Северодонецке - небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +7°, днем +21°.
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