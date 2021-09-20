Осадки ожидаются в первой половине дня.

Неделя в Киеве начнется с похолодания и дождей. 20 сентября в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня воздух максимально прогреется до +11°. До обеда будет лить дождь.

Добавит неуютности погоде сильный ветер, который будет дуть со скоростью 4,6 - 6,4 м/с.

Атмосферное давление пониженное, всего лишь 740-744 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине сегодня, 20 сентября

Во Львове в понедельник будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +5°, днем +11°.

В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +5°, днем +10°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 20 сентября ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +6°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве сегодня - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 20 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье сегодня температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +9°...+18°, небольшой дождь.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +7°, днем +21°.

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Автор: Екатерина Лиманская