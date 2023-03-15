До конца текущей недели в Украине будет много осадков.

В ближайшие дни в Украине будет много осадков в виде дождя, снега и мокрого снега, а в конце недели осадков станет меньше, но похолодает. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Погода на завтра, 16 марта

В четверг, по прогнозу синоптика, в центральных и северных областях пройдет умеренный дождь, в западной части - снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью составит -1...+5 °С, днем +9...+15 °С, в южных и восточных областях местами воздух прогреется до +16...+18 °С, а в западной части похолодает до 0 ... +5 °С.

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Погода 17 марта

В пятницу, по данным Игоря Кибальчича, в большинстве областей, кроме западной части, пройдут осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. В южных, центральных и восточных регионах ожидаются туманы.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а в Одесской области ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +3...+8 °С, днем +6...+13 °С, в южных и восточных областях будет теплее, +14...+17 °С, а в западной части ночью будет около "нуля", днем +1...+6°С.

Погода на выходные

"На выходных, 18-19 марта, на Левобережье сохранится теплая и влажная погода, однако в воскресенье ожидается постепенное прекращение осадков и снижение температурного фона", - прогнозирует синоптик.

На Правобережье, по его данным, предполагается сухая и малооблачная погода с температурой в ночное время -5...+1 °С, днем +2...+8 °С.

В Украину мчится похолодание - какой погоды ожидать

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, с сегодняшнего дня в Украине начнется похолодание. Сначала его почувствуют жители западных областей. В дальнейшем, по ее словам, похолодание с запада подвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующей снова потеплеет.

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