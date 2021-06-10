Людям рекомендуют не выходить на улицу из-за дыма, нависшего над Иерусалимом.

Возле Иерусалима в Израиле бушуют пожары, началась эвакуация людей.

Об этом сообщает The Times Israel.

Как сообщается, 9 июня днем ​​в лесных районах к западу от Иерусалима вспыхнул крупный пожар, в результате чего пожарно-спасательная служба Израиля эвакуировала десятки жителей этого района.

Во второй половине дня на северной части Западного берега вспыхнуло еще несколько пожаров.

Власти подозревают, что возгорание вызвано поджогом или небрежностью.

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"Сегодня мы не видели молний в небе над страной, и мы установим, был ли это поджог или нет", - сказал комиссар по пожарно-спасательной службе Деди Симчи.

Как сообщается, пожары настолько масштабные, что к их ликвидации уже привлекли авиацию и вызвали спасателей из соседних районов Израиля.

Дороги и автомагистрали в районе пожаров закрыты, в том числе часть главной автомагистрали, соединяющей Иерусалим и Тель-Авив. А израильские железные дороги объявили, что останавливают поезда на линии Иерусалим - Тель-Авив из-за пожара.

В то же время тяжелая завеса дыма нависла над Иерусалимом, людям, страдающим сердечными и легочными заболеваниями, пожилым людям, детям и беременным женщинам рекомендовали оставаться в помещении и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Населению рекомендовали ограничить физическую активность на открытом воздухе, закрыть окна и использовать кондиционеры.

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Автор: Екатерина Лиманская