В четверг, 2 июня, в Киеве будет тепло, но ожидается гроза и небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня воздух прогреется до комфортных +24°...+26°, в первой половине дня будет много солнца. Ближе к вечеру возможна гроза и небольшой дождь.
Ветер ожидается северный, его скорость составит 0,9-1,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 2 июня
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, гроза.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, сильный дождь.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°, гроза.
В Тернополе 2 июня ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +14°...+27°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°.
В Одессе 2 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
В Херсоне в четверг ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +31°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+29°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +30°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.