2 июня в Украине будет жарко / фото ua.depositphotos.com

В четверг, 2 июня, в Украине станет еще теплее. На западе страны будет +23°...+27°, а вот на юге и востоке воздух прогреется до +28°...+32°. Грозы и небольшие дожди ожидаются на северо-западе, востоке, а также в Киевской и Сумской областях. По всей стране установится небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, гроза.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, сильный дождь.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°, гроза.
  • В Тернополе 2 июня ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+26°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+27°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°.
  • В Одессе 2 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
  • В Херсоне в четверг ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +31°, гроза.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+29°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +30°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.
Погода в Украине 2 июня / фото УНИАН

Народные приметы на 2 июня

2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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