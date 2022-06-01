Грозы и небольшие дожди 2 июня ожидаются на северо-западе, востоке и местами на севере страны.

В четверг, 2 июня, в Украине станет еще теплее. На западе страны будет +23°...+27°, а вот на юге и востоке воздух прогреется до +28°...+32°. Грозы и небольшие дожди ожидаются на северо-западе, востоке, а также в Киевской и Сумской областях. По всей стране установится небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, сильный дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°, гроза.

В Тернополе 2 июня ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°.

В Одессе 2 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью +18°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +32°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +31°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+29°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.

Народные приметы на 2 июня

2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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