В ближайшие два дня 6 и 7 июня погода в Украине будет неустойчивой. Местами пройдут сильные дожди с грозами.
Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в воскресенье и понедельник существенно не изменится. В регионах будет тепло, сильной жары не предвидится.
Ночью синоптики прогнозируют от 8 до 14 градусов тепла, а днем – 17-23 градуса. В западных и южных областях столбики термометров могут показать до 26 градусов.
Ветер ожидается северо-западный, в юго-восточных регионах – юго-западный, 7-12 м/с.
В Киеве 6 июня и 7 июня местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, а днем – 20-22 градуса.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украину опять нагрянут дожди: погода на выходные (карта)
- Мариуполь затопило: машины плавали в воде, погибли домашние птицы (видео)
- Сегодня дожди отступят и покажется солнце (карта)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram