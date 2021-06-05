Украинцам обещают умеренно теплую погоду, но с грозами.

В ближайшие два дня 6 и 7 июня погода в Украине будет неустойчивой. Местами пройдут сильные дожди с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в воскресенье и понедельник существенно не изменится. В регионах будет тепло, сильной жары не предвидится.

Ночью синоптики прогнозируют от 8 до 14 градусов тепла, а днем – 17-23 градуса. В западных и южных областях столбики термометров могут показать до 26 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, в юго-восточных регионах – юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 6 июня и 7 июня местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, а днем – 20-22 градуса.

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Автор: Катерина Шварц