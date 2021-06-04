Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в ближайшие дни.

В ближайшие дни в Украине ухудшится погода, атмосферный фронт, местами с грозами и шквалами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"5 июня циклон, который сдвинулся с Приазовья за наши пределы, все равно будет забрасывать дожди в восточные области Украины, в прилегающие центральные, на юго-восток. В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада повлечет дожди, в горах - умеренные ливни",- рассказала синоптик.

По ее словам, завтра на Волыни, в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой областях, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской областях существенные осадки не ожидаются.

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В воскресенье, 6 июня, периодические дожди пройдут практически по всей Украине. "Кое-где к дождям присоединится гроза и шквал", - добавила синоптик.

"Температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы +18...+23 градуса. Разве что завтра, 5 июня в восточной части будет свежее, +15...+19 градусов",- сообщила Наталья Диденко и добавила, что "понедельник принесет в Украину снова много дождей".

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Автор: Екатерина Лиманская