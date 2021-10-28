В результате стихии тысячи домов остались без электричества.

Сильный шторм обрушился на австралийскую Аделаиду. В результате стихии в городе выпал град размером с мяч для гольфа или куриное яйцо, а также начались перебои с электричеством.

Об этом сообщает news.com.au.

Как сообщается, в первой половине дня 28 октября через город пронеслись несколько фронтов шторма, принеся с собою град гигантских размеров. Сообщается, что более 6000 домов обесточены, несколько школ были закрыты.

Пользователи в социальных сетях назвали внезапный град "невероятным" и "безумным".

Метеорологи, которые в течение нескольких дней предупреждали о суровой погоде во многих штатах, заявили, что новые штормы могут обрушиться на город чуть позже.

Причина погодной драмы - система низкого давления, которая усилилась на западе Южной Австралии.

Напомним, ранее гигантский град обрушился на Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый крупный град из наблюдаемых в Австралии с момента начала регистрации рекордов.

Тогда самый крупный град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

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Автор: Екатерина Лиманская