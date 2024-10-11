Ночью мужчина оказался среди 7-метровых волн.

В Мексиканском заливе, в полусотне километров от побережья, Береговая охрана США спасла капитана рыболовецкого судна – мужчина едва не стал жертвой урагана "Милтон", который обрушился в среду на Флориду. Мужчина "курсировал" на кулере.

Как сообщает CBS News, американец провел всю ночь в Мексиканском заливе, прежде чем его обнаружили спасатели. Отмечается, что мужчина цеплялся за кулер. Когда беднягу нашли, он находился в 30 милях (более 48 км) от брега. По данным Береговой охраны США, спасательная операция была проведена при помощи вертолета в четверг днем.

"Этот человек выжил в кошмарных условиях, которые стали бы испытанием даже для самого опытного моряка. Во время шторма он столкнулся с ветром скоростью 75-90 миль в час и волнами высотой 20-25 футов (примерно 7 метров – УНИАН), включая ночное время. Его спасли надувной жилет, аварийный радиомаяк и кулер", — рассказала начальник командного центра сектора Сент-Питерсберг (Флорида) Дана Грейди.

Спасенный мужчина был капитаном рыболовного судна, которое сломалось в понедельник примерно в 20 милях (более 32 километров) от пролива Джонс-Пасс. Уже в среду, около полудня, владелец плавсредства сообщил, что капитан вернулся на судно еще до рассвета, чтобы его отремонтировать. Однако до сих пор не вернулся.

"Вахтенные смогли связаться с капитаном по радио. Он сообщил, что руль судна запутался в лине (тонкий корабельный трос – УНИАН), из-за чего по пути в порт оно потеряло управление", — рассказали журналисты CBS News.

По данным СМИ, шторм приближался, в связи с чем ситуация становилась все более угрожающей. Поэтом Береговая охрана велела капитану надеть спасательный жилет и оставаться рядом с радиомаяком. Но связь с мужчиной прервалась в среду примерно в 18:45.

Спасти моряка удалось в четверг днем, примерно в полусотне километров от известного пляжа Лонгбот-Ки (Флорида). Пострадавшего доставили в больницу Tampa General Hospital для оказания медицинской помощи.

На видео, которое попало в СМИ, запечатлено, как вертолет Береговой охраны зависает над человеком, находящимся в океане. К потерпевшему при помощи специального снаряжения спускается спасатель, который вытаскивает моряка из воды.

По данным "Базы", в США удалось спасти еще одного человека. Его обнаружили на перевернутой лодке примерно в 100 километрах от побережья Мексики.

Ураган "Милтон" в США - подробности

Как сообщал УНИАН, в США ураган "Милтон" накрыл Флориду, оставив более 3 млн домов и предприятий без света. По данным Associated Press, шторм двигался на юг и в среду вечером обрушился на Сиеста-Ки возле Сарасоты, около 112 километров к югу от Тампы.

Отмечалось, что в Сент-Питерсберге выпало более 41 сантиметра осадков, что привело к наводнениям. Стадион "Тропикана Филд", который находится в Сент-Питерсберге, сильно поврежден в результате урагана. Также повалено несколько кранов.

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