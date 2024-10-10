Также стало известно, что разрушительный ураган приближается к Орландо.

В США ураган "Милтон" накрыл Флориду, оставив более 3 млн домов и предприятий без света, сообщает Associated Press.

Ураган "Милтон" ворвался во Флориду как шторм 3-й категории, в результате чего начались торнадо.

В течение последних часов шторм двигался на юг и в среду вечером обрушился в Сиеста-Ки возле Сарасоты, около 112 километров к югу от Тампы.

"Ситуация в районе Тампа все еще остается чрезвычайной, поскольку в Сент-Питерсбурге выпало более 41 сантиметра осадков, что заставило Национальную метеорологическую службу предупредить о внезапных наводнениях в этом регионе, а также в других частях западной и центральной Флориды", - рассказали в издании.

Кроме того, стадион "Тропикана Филд", который находится в Сент-Питерсбурге, был сильно поврежден в результате урагана. Также ураган повалил несколько кранов. В то же время жители города не имеют доступа к воде в своих домах, ведь прорыв водопровода привел к отключению водоснабжения.

До начала урагана "Милтон", торнадо пронеслись по всему штату. Особенно пострадал загородный клуб "Испанские озера" на Атлантическом побережье Флориды, в результате чего были разрушены дома, а некоторые жители погибли.

"Мы потеряли несколько жизней", - сообщил шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон в интервью WPBF News.

В то же время местные чиновники призвали жителей бежать из штата и предупредили о малых шансах на выживание.

"Это конец, друзья. Те из вас, кто пострадал во время урагана Хелен, это будет нокаут. Вам нужно выезжать, и вам нужно выезжать сейчас", - отметила директор по вопросам чрезвычайных ситуаций в округе Пинеллас, который расположен на полуострове, образующем залив Тампа, Кэти Перкинс.

По информации издания BILD, разрушительный ураган "Милтон" приближается к Орландо.

Метеорологи отметили, что "Милтон" пройдет над Флоридой в ближайшие часы с максимальной скоростью около 150 км/ч и будет ослабевать над Атлантикой.

Ураган "Милтон" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 октября разрушительный ураган надвигался на Флориду. Тогда власти штата просили жителей эвакуироваться, предупреждая, что шторм может их убить. Дороги были забиты, а на некоторых заправках заканчивается топливо.

Отмечается, что "Милтон" стал третьим по скорости усиления штормом в истории Атлантики, поднявшись с категории 1 до категории 5 менее чем за сутки.

Также известно, что президент США Джо Байден отменил свою поездку в Германию из-за урагана "Милтон".

"Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана Милтон, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану "Милтон" и реагировать на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана "Хелен" на юго-востоке страны", - отметили в сообщении Белого дома.

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