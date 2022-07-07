В семи областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

В пятницу, 8 июля, в семи областях Украины ожидается ухудшение погоды: грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"8 июля в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что в этих областях введен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, на днях во Львове был ливень и гроза, из-за непогоды ряд улиц стали похожи на реки, и не курсировала часть электротранспорта. В части областного центра и в пригороде был град.

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