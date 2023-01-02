В период с 6 по 11 января по всей стране пройдут сильные снегопады и метели, говорит он.

Народный синоптик Станислав Щедрин утверждает, что с 6 января в Украину придут 20-градусные морозы, снегопады и метели. Таким прогнозом он поделился в своем Facebook.

Так, похолодание начнется с 4-го числа до +1...+5°С. вероятны дожди с мокрым снегом. А вот уже на следующий день морозы скуют Украину.

Щедрин утверждает, что в северо-восточных областях 6 января температура воздуха существенно упадет ночью вплоть до -17...-20°С. На западе Украины будет несколько теплее: до -10...-13°С.

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"На остальной территории температура будет колебаться в пределах -10...-16°С, также в период с 6 по 11 января по всей стране пройдут сильные снегопады и метели", — говорит синоптик.

Зима в Украине 2022-2023: прогноз климатологов

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет кратковременным.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. Такие прогнозы дают, учитывая температурную динамику предыдущих лет.

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