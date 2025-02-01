Местами по стране пройдут дожди и мокрый снег.

В Украине с первых дней февраля ожидается похолодание. Об этом на meteoprog сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, который и будет способствовать распространению холодного воздуха в более южные широты.

"В результате такого процесса, территория нашей страны окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра, поэтому температура постепенно снизится на 3 - 6 градусов. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега", - прогнозирует Кибальчич.

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Погода 1 февраля

В западных областях днем без существенных осадков. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура днем 0...+5 °С, в Карпатах - около 0 °С.

На севере Украины будет облачно, но без существенных осадков. Только днем на Сумщине пройдут дожди. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура ожидается на уровне +2...+7 °С.

В центральных регионах страны в течение суток будут наблюдаться дожди, днем в Черкасской и Кировоградской областях возможен мокрый снег. Ветер также будет 5 - 10 м/с, а столбики термометров покажут +5...+10 °С.

На юге Украины в субботу пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Кое-где возможен туман. Воздух прогреется до +6...+11 °С, а во внутренних районах Крыма - до +13 °С.

На востоке будет преимущественно сухо, но днем на Харьковщине пройдут дожди. Столбики термометров покажут +3...+8 °С.

Погода 2 февраля

Днем на западе Украины местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3 - 8 м/с. Температура ночью снизится до -4...+1 °С, днем 0...+5 °С. В Карпатах ночью похолодает до -4...-9 °С, днем -3...+2 °С.

В северных областях ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер останется 5 - 10 м/с. Ночью будет -3...+2 °С, днем -1...+4 °С.

В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер 5 - 10 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, днем +1...+6 °С.

На юге Украины будет сухо, только ночью в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Ветер 3 - 8 м/с. Ночью похолодает до -1...+5 °С, а днем еще будет +2...+7 °С.

На востоке ночью пройдет дождь с переходом в мокрый снег, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем без существенных осадков. Температура ночью -1...+4 °С, днем 0...+5 °С.

После необычно теплой погоды в Украину возвращается зимняя погода. Синоптик Наталья Диденко предполагает, что уже сегодня-завтра температура начнет снижаться, однако будет оставаться положительной. А с началом новой недели ожидаются морозы.

В течение следующей недели, как и в большинстве регионов страны, в Киеве также похолодает, и столбики термометров опустятся ниже нуля.

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