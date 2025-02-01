Температура будет снижаться до -3...-8 и даже ниже.

После аномального тепла в Украину возвращается зимний холод. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже сегодня-завтра температура снизится, но еще будет "плюс", а уже с понедельника, 3 февраля, вернутся морозы.

Так, по ее данным, 1 и 2 февраля в Украине будет +1...+6 градусов, на юге в субботу - до +8...+12.

В Киеве на выходных температура снизится до +3...+5. В дальнейшем, по неделе, как и большинства областей Украины, в Киеве также будет холодать до "минусов".

Видео дня

"По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) -3...-8 градусов, при прояснениях возможно на пару градусов ниже", - спрогнозировала Наталка Диденко.

В начале февраля в Украине прогнозируется снижение температуры и возвращение зимних условий. Об этом говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, 2-3 февраля как днем, так и ночью, температура будет колебаться в пределах от -3° до +3°. В южных и восточных регионах 2 февраля ожидается немного более теплая погода - от 0° до +6°. В дальнейшем же температурные показатели еще немного снизятся, и в ночное время они будут достигать -3°...-8°.

Локальное снижение до более низких значений возможно, однако оно будет зависеть от облачности и будет носить эпизодический характер.

Вас также могут заинтересовать новости: