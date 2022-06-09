Влияние Ла-Ниньо будет способствовать более жаркой и сухой погоде в Украине, чем обычно.

Этим летом в Украине ожидаются аномально высокие температуры, особенно в западных областях.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, в течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха летом, особенно максимальной, росту дефицита осадков, увеличению продолжительности бездождевого периода и росту интенсивности конвективных явлений погоды - гроз, ливней, града, шквала. Растет и количество жарких дней, тропических ночей, продолжительность жаркого периода.

"Очевидно что лето 2022 года не станет исключением", - говорит специалист. По ее словам, на погоду летом в северном полушарии, Европе и Украине существенно будут влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана, в частности Ла-Ниньо. Его влияние будет способствовать более жаркой и сухой погоде в Украине, чем обычно.

"По данным NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США), ожидается что наиболее аномальная температура может быть в западных областях Украины. В этом же регионе возможен и дефицит осадков, который усилит засуху, что отмечается уже сейчас, и будет способствовать росту пожарной опасности", - предупредила она.

Вера Балабух отметила, что июнь может быть на 1-2 градуса теплее, по сравнению со средними многолетними данными за последние 30 лет, а температура воздуха, которая будет отмечаться в течение месяца, вероятно будет соответствовать типичному июлю.

"Следует отметить, что именно в июле в Украине наблюдается самая высокая температура воздуха. Однако, в этом году, такие же температуры вероятно будут характерными и для июня", - говорит она.

По словам специалиста, в июне также возможен и наибольший дефицит осадков, особенно в западных и восточных областях страны.

"В июле аномально высокие температуры на западе страны сохранятся, а в августе ожидается, что температура воздуха может соответствовать климатической норме, характерной для этого месяца, на всей территории страны", - добавила она.

Напомним, погода летом 2022 года может принести украинцам немало сюрпризов. Нас ждет как традиционная для лета жара и засуха, так и сильные грозы и порывы шквального ветра. О том, каким будет лето 2022 в Украине, рассказал в своей книге народный синоптик Леонид Горбань.

В целом климатологи ожидают, что это лето будет не таким сухим, как обычно. Дождей будет больше, чем в среднем, что полезно для природы.

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