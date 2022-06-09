Повышения температуры стоит ждать уже в ближайшие дни.

В ближайшее время в Украине ожидается повышение температуры до +30°...+33°. Традиционно теплее всего будет на юге и востоке страны, однако и в других регионах ожидается жара.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, уже в пятницу, 10 июня, в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях столбики термометров поднимутся до +30°, а в Запорожской - до +31°.

В субботу, 11 июня, жара в +30°...+31° распространится по всему востоку Украины, а также зацепит Запорожскую, некоторые центральные и северные области.

Далее жара лишь будет нарастать. В воскресенье, 12 июня, на юге Украины уже будет +30°...+33°. До +30°...+32° прогреется воздух в центральных областях, а на востоке будет до +31°.

Новая неделя в Украине также начнется с жары. На юге, востоке, а также в Днепропетровской области ожидается до +30°...+32°.

Такая погода продержится в Украине до середины следующей недели. Затем ожидается небольшое снижение температуры, а на запад страны придут дожди.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в ближайшие дни ожидается теплая и в большинстве областей сухая погода, однако местами все же будет наблюдаться кратковременное ухудшение погоды. В частности, ожидаются дожди, грозы, ливни, град и сильный ветер.

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