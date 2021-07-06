Завтра на западе Украины температура поднимется до +29, на севере будет ясно, на остальной территории - дожди и ливни.

В среду погода в Украине начнет меняться. Дожди постепенно покидают территорию страны. Осадки ожидаются лишь на юге и востоке, а также в Волынской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +28°.

В Луцке - переменная облачность, ночью +19°, днем +29°, небольшой дождь.

В Ривне в среду практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Тернополе 7 июля ночью будет +17°, днем +27°, незначительная облачность.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, без осадков.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Черновцах в среду - незначительная облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ясная и солнечная погода, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, почти безоблачно.

В Полтаве завтра температура воздуха +16°...+27°, небольшая облачность, без осадков.

В Одессе 7 июля - переменная облачность, ливень, температура ночью +20°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью +19°, днем +25°, ливень.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +19°, днем +24°, ливень.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +24°, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, ясно и солнечно.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, ливень.

В Симферополе в среду будет немного облачно, небольшой дождь, +16°...+25°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.

Народные приметы на 7 июля

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.

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Автор: Екатерина Лиманская