7 июля в Украине будет нестабильная погода / фото ua.depositphotos.com
В среду погода в Украине начнет меняться. Дожди постепенно покидают территорию страны. Осадки ожидаются лишь на юге и востоке, а также в Волынской и Житомирской областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.
- Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +28°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +19°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Ривне в среду практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.
- В Тернополе 7 июля ночью будет +17°, днем +27°, незначительная облачность.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, без осадков.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Черновцах в среду - незначительная облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ясная и солнечная погода, ночью +19°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, почти безоблачно.
- В Полтаве завтра температура воздуха +16°...+27°, небольшая облачность, без осадков.
- В Одессе 7 июля - переменная облачность, ливень, температура ночью +20°, днем +26°.
- В Херсоне в среду ночью +19°, днем +25°, ливень.
- В Николаеве будет немного облачно, ночью +19°, днем +24°, ливень.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, ясно и солнечно.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, ливень.
- В Симферополе в среду будет немного облачно, небольшой дождь, +16°...+25°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.
Погода в Украине 7 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 7 июля
7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.
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