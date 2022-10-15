По прогнозам, средняя за месяц температура воздуха на значительной территории страны может быть выше "нуля".

Погода в декабре в этом году в Украине будет теплой, как в начале марта.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, передает zn.ua.

"В декабре средняя за месяц температура воздуха на значительной территории страны может быть выше нуля градусов - примерно такой, какой она бывает в третьей декаде ноября или в первой декаде марта", - рассказала климатолог. Видео дня

По ее словам, такие же термические условия вероятны и в феврале, хотя температура воздуха может быть немного ниже .

Она добавила, что среднюю за сезон температуру воздуха в Украине ожидают на 0,5-1 градус выше, чем в 1993-2016 годах.

В целом, по словам климатолога, длительные периоды с сильным морозом грядущей зимой маловероятны.

Какой будет зима 2022-2023

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. "Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

По данным Укргидрометцентра, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине является минимальной. Зато вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

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