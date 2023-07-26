Объявлен оранжевый уровень опасности.

На западе Украины два дня подряд ожидаются подтопления и местами возможно схождение селевых потоков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 26 июля на Закарпатье в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах. В горных районах также существует угроза схода небольших селевых потоков.

В течение 26-27 июля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидаются повышение уровней воды без негативных последствий.

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"В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков", - предупредили специалисты.

В указанных районах объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода 26 июля - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность.

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем кое-где на Прикарпатье ожидаются значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами ожидаются порывы 15-20 м / с.

Температура в течение дня составит 27-32°, на юге Одесской области и в Крыму воздух разогреет до 35°, а в западных и Житомирской областях будет свежее, 21-26°.

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