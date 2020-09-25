Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: ожидаются сильные ливни

Синоптики отнесли такие погодные явления ко второму уровню опасности.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях / фото УНИАН

Завтра, 26 сентября, в большинстве западных областей Украины ожидаются сильные дожди.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В частности, ожидается, что ливни пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики отнесли эти погодные явления ко второму уровню опасности (оранжевому). Это означает, что такие стихийные метеорологические явления могут принести угрозу для населения и нарушить функционирование хозяйственного комплекса страны.

В воскресенье, 27 сентября, в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах - град.

В западных и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, которые синоптики отнесли к первому уровню опасности (желтому). То есть такие явления погоды создают определенные неудобства, но не несут серьезной угрозы.

Погода в Украине на выходных: данные Погоды УНИАН

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в Украине достигнет +30°, осадки ожидаются только в западной части страны. В других областях будет ясная погода или облачно с прояснениями.

Прогноз на выходные от синоптика Натальи Диденко

В Украину придут дожди и штормовой ветер.

"Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье. В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик также отметила, что на следующей неделе воздух в Украине станет прохладнее, хотя о сильном похолодании речи не идет.