На выходных ожидается сильный штормовой ветер - синоптик
Вместе со шквальным ветром в Украину придут дожди.
В ближайшие выходные, 26-27 сентября, в Украину придут дожди и штормовой ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье. В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер", - сообщила она.
Синоптик также отметила, что на следующей неделе воздух в Украине станет прохладнее, хотя о сильном похолодании речь не идет.
Погода на завтра в Украине: прогноз синоптика
В Украине завтра будет преобладать солнечная ясная погода: повышенное атмосферное давление и сухо.
"Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой. Температура воздуха ночью + 7°...+12°, на Юге +12°...+16°, завтра днем ожидается +22°...+ 27°", - сообщила Наталья Диденко.
Синоптик отметила, что в Киеве все остается без изменений: сухо, солнечно и тепло. Воздух прогреется до + 25°...+26°.
- Винница+24°... +8°
- Днепр+28°... +9°
- Донецк+26°... +8°
- Житомир+24°... +6°
- Запорожье+27°... +10°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+24°... +8°
- Кропивницкий+26°... +6°
- Луганск+25°... +6°
- Луцк+25°... +10°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+27°... +10°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+24°... +8°
- Ровно+25°... +9°
- Симферополь+28°... +12°
- Сумы+24°... +5°
- Тернополь+25°... +8°
- Харьков+24°... +7°
- Херсон+27°... +10°
- Хмельницкий+24°... +10°
- Черкассы+23°... +7°
- Чернигов+25°... +4°
- Черновцы+24°... +9°