На выходных ожидается сильный штормовой ветер - синоптик

Вместе со шквальным ветром в Украину придут дожди.

На выходных ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

В ближайшие выходные, 26-27 сентября, в Украину придут дожди и штормовой ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье. В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер", - сообщила она.

Синоптик также отметила, что на следующей неделе воздух в Украине станет прохладнее, хотя о сильном похолодании речь не идет.

Погода на завтра в Украине: прогноз синоптика

В Украине завтра будет преобладать солнечная ясная погода: повышенное атмосферное давление и сухо.

"Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой. Температура воздуха ночью + 7°...+12°, на Юге +12°...+16°, завтра днем ожидается +22°...+ 27°", - сообщила Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что в Киеве все остается без изменений: сухо, солнечно и тепло. Воздух прогреется до + 25°...+26°.