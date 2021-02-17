"Ураган невероятной силы, который сметал все на своем пути": на США налетел торнадо, есть жертвы (фото, видео)

Несколько тысяч человек остались без света.

На США налетел торнадо / Фото Twitter: @tanner_barth

Разрушительный торнадо налетел на США. В штате Северная Каролина погибли три человека и по крайней мере десять с травмами госпитализированы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Ураган невероятной силы, который сметал все на своем пути", - так стихию описывают очевидцы.

Больше всего досталось округу Барнсвик-там разрушены десятки домов, дороги заблокированы обломками и деревьями.

Из-за торнадо погибли три человека / Фото Twitter: @tanner_barth

К тому же, из - за порывов ветра были оборваны линии линии электропередач - несколько тысяч человек остались без света.

Сильные морозы в США

Волна арктического воздуха задела более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.

По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово греются электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.

На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение.