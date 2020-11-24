Мощный торнадо налетел на Кипр: ветер переворачивал автомобили и срывал крыши (фоторепортаж, видео)

Торнадо повалил деревья, электрические сети и столбы.

Суровые погодные условия, включая торнадо, сильные ветры и проливные дожди, обрушились на северные части Кипра, причинив значительный ущерб. Три человека получили травмы.

Об этом сообщает The Watchers.

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Прибрежные районы особенно пострадали от сильных ветров, которые снесли крыши, повалили деревья и повредили электрические сети.

Главная электростанция северной части Кипра, Текнеджик, сильно пострадала в результате взрыва трансформатора, что привело к отключению электроэнергии в городе Гирне и прилегающих районах.

Торнадо повалил деревья, электрические сети и несколько столбов, которые упали на здания и автомобили.

Сильный ветер перевернул автомобили, сорвал множество крыш. Три человека получили легкие травмы.

Смерч в Греции

После проливных дождей южную часть Греции накрыли наводнение и водяной смерч. Обошлось без жертв.

Греческая пожарная служба спасла несколько человек, оказавшихся в ловушке паводковых вод, в том числе трех человек, застрявших автомобилях в районах вокруг Ираклиона.

Пожарным пришлось откачивать воду с дорог с помощью помп. Они призвали местных жителей не покидать свои дома.

После полудня в среду возник водяной смерч, который был виден сразу с трех островов: Санторини, Родоса и Наксоса. Водные торнадо образовались у берегов, поразив местных жителей.