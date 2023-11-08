До конца недели в Украине будет периодически дождить.

В Украину пришло похолодание. 9 ноября температура еще снизится, а затем повысится на несколько градусов. Однако в конце недели на западе Украины снова ожидается похолодание до +4°...+ 9° днем. До конца едели также будет периодически дождлить и местами усилится ветер. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает meteoprog.

Погода 9 ноября

В четверг, по данным синоптика, в северных, южных и восточных областях сохранится дождливая погода. На остальной территории страны будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, а в Приазовье ожидаются отдельные порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, в западных областях 0...+5 °С, днем по всей стране столбики термометров покажут +7...+12 °С.

Погода 10 ноября

"В пятницу, 10 ноября, под влиянием выступа антициклона ожидается переменная облачность, без осадков", - говорит Игорь Кибальчич. Ночью и утром в центральных и южных областях местами ожидаются туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, а днем будет +8...+13 °С.

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Погода 11 ноября

В субботу в Украине также будет преимущественно без осадков. Лишь днем на крайнем западе ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и южных регионах отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3. ..+8 °С, днем +8...+13 °С.

Погода 12 ноября

В воскресенье, по данным Игоря Кибальчича, ночью в западных областях, а утром и днем в большинстве областей, кроме востока, пройдут дожди. Местами осадки будут значительные, а в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С, а в западной части похолодает до +4...+9 °С.

Штормовое предупреждение в Украине

На сегодня, 8 ноября в пяти областях Украины объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди.

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