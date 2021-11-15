В одном из городов минувшая ночь стала самой холодной с 1953 года.

На острове Тасмания за две недели до наступления лета фиксируют небывалые для этого региона снегопады и холода. В некоторых районах уже выпало до 30 сантиметров осадков.

Об этом сообщает abc.net.

Как сообщается, в городе Хобарт минувшая ночь стала самой холодной с 1953 года с температурой лишь +2,9°.

В других городах на острове температура снижалась даже до +1°.

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По данным специалистов, холодный воздух на австралийский остров пришел из Антарктиды.

Местных автомобилистов призвали "проявлять особую осторожность" в районах, пострадавших от снегопада.

Синоптики же говорят, что с понедельника снегопады будут прекращаться, а на смену им придут дожди.

Напомним, небывалые снегопады накрыли северо-восток Китая. Там из-за метелей пришлось закрыть школы. Уже известно об одном погибшем.

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Автор: Екатерина Лиманская