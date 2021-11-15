На острове Тасмания за две недели до наступления лета фиксируют небывалые для этого региона снегопады и холода. В некоторых районах уже выпало до 30 сантиметров осадков.
Об этом сообщает abc.net.
Как сообщается, в городе Хобарт минувшая ночь стала самой холодной с 1953 года с температурой лишь +2,9°.
В других городах на острове температура снижалась даже до +1°.
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По данным специалистов, холодный воздух на австралийский остров пришел из Антарктиды.
Местных автомобилистов призвали "проявлять особую осторожность" в районах, пострадавших от снегопада.
Синоптики же говорят, что с понедельника снегопады будут прекращаться, а на смену им придут дожди.
Напомним, небывалые снегопады накрыли северо-восток Китая. Там из-за метелей пришлось закрыть школы. Уже известно об одном погибшем.
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