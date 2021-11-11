В некоторых городах выпало более полуметра снега.

В Китае из-за небывалых снегопадов закрыты школы и заблокированы дороги. Уже известно об одном погибшем.

Об этом сообщает abcnews.

Как сообщается, из-за снежной бури, которая длилась несколько дней на северо-востоке Китая, пришлось закрыть школы и приостановить железнодорожное сообщение.

Сообщается, что в некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии Китая выпало более 50 сантиметров снега. Так, в городе Тонглиао снегопад продолжался 46 часов - это самая продолжительная метель с 1951 года.

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Китайские государственные СМИ сообщили, что один человек погиб в результате стихии.

Холодный фронт, охвативший северо-запад Китая и Пекин в прошлые выходные, ослабевает, и метеорологическое агентство Китая прогнозирует, что снегопад в ближайшее время закончится.

Напомним, в Пекине в этом сезоне первый снег выпал на 23 дня раньше обычного. Из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей, остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города.

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Автор: Екатерина Лиманская