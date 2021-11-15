Новая неделя принесет в Украину резкое похолодание и обилие осадков, в том числе - снег. Во второй половине недели начнется потепление, морозов не будет ни днем, ни ночью. Однако украинцев ждет пасмурная погода, сплошная облачность и дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, неделя в Украине начнется с резкого похолодания. В понедельник, 15 ноября, в большинстве областей ожидается пасмурная погода, лишь на линии Харьков - Днепр - Николаев - Одесса ожидается ясная и безоблачная погода.
Ночные морозы местами достигнут -7°, а днем теплее всего будет на Юге - до +8°...+10°.
Еще холоднее станет во вторник, 16 ноября. В этот день в большинстве областей воздух прогреется лишь до +1°...+4°, лишь на западе страны будет до +5°...+8°. Ожидается сухая и солнечная погода. Ночью же по всей стране ударят морозы -1°...-8°. Без осадков.
В среду, 17 ноября, в Украине ожидается практически такая же погода. Ночью все еще будут сильные морозы, а днем столбики термометров покажут +2°...+5°, а на западе и крайнем юге - до +6°...+9°.
В четверг, 18 ноября, погода в Украине начнет меняться. С северо-запада придут дожди, а в Черниговской области возможен мокрый снег. Столбики термометров чуть поползут вверх. Ночные морозы до -5° возможны лишь на востоке страны, на остальной территории будет -3°...+3°. Днем +2°...+5°, на Западе и Юге - до +7°...+9°.
Перед выходными в Украине будет мокрая погода. Осадки накроют уже практически всю страну, за исключением южных областей. В Луганской, Харьковской и Сумской областях возможен мокрый снег.
На выходных дожди в Украине продолжатся, однако придет и потепление. Так, в субботу, 20 ноября, практически по всей стране будет +5°...+10°, местами на западе - до +12°, лишь на северо-востоке будет +3°...+5°.
Еще больше потеплеет в воскресенье, 21 ноября. Дожди начнут покидать территорию страны. Небольшие дожди в этот день ожидаются лишь на севере и северо-востоке Украины.
Народный прогноз на неделю
15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Идет дождь - скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется - зима мягкой будет.
16 ноября - Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать холодной зимы.
17 ноября - Симона, Иннокентия, Фаины, Иоанникия Великого. Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.
18 ноября - Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.
19 ноября - Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
20 ноября - Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель - жди морозов.
21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель.
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