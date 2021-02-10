Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады
Западная часть Украины сегодня "получила передышку" от циклона.
В Украину пришел очередной циклон, который принес с собой снег и дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы
Она отметила, что западная часть Украины "получила передышку" от циклона. Он еще досыпает снег в Киеве и идет дальше, на восток. Скоро снег прекратится и в столице.
Температура воздуха в Украине на утро от +9° на Закарпатье, +12° в Крыму, до -6°...-8° на севере.
"На спутниковом фото видно, что собирается к нам в гости очередной циклон с Балкан - завтра уже придет! С воскресенья, похоже, циклоны угомонятся, но усилятся существенно морозы", - написала она.
Это означает, что осадки в Украине прекратятся уже на следующей неделе.
Прогноз погоды в Украине на 10 февраля: данные погоды УНИАН
В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.
В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.
- Винница-1°... -6°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир-4°... -8°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-4°... -11°
- Кропивницкий+4°... -5°
- Луганск+3°... +2°
- Луцк-3°... -6°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+1°... -8°
- Ровно-4°... -8°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-4°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -11°
- Чернигов-8°... -15°
- Черновцы+1°... -2°