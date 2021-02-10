Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады

Западная часть Украины сегодня "получила передышку" от циклона.

Пока Украину засыпает снегом, но с воскресенья он должен прекратиться / Фото REUTERS

В Украину пришел очередной циклон, который принес с собой снег и дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что западная часть Украины "получила передышку" от циклона. Он еще досыпает снег в Киеве и идет дальше, на восток. Скоро снег прекратится и в столице.

Температура воздуха в Украине на утро от +9° на Закарпатье, +12° в Крыму, до -6°...-8° на севере.

"На спутниковом фото видно, что собирается к нам в гости очередной циклон с Балкан - завтра уже придет! С воскресенья, похоже, циклоны угомонятся, но усилятся существенно морозы", - написала она.

Это означает, что осадки в Украине прекратятся уже на следующей неделе.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля: данные погоды УНИАН

В среду, 10 февраля, Украину все больше начнет заливать дождями. Снег ожидается только в центре, западных и северных областях. Температура днем ожидается в пределах от -7° до +12°.

В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -11°, днем -4°.