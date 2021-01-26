Лед сковал водопады: провинция в Китае превратилась в зимнюю сказку (видео)

17:13, 26 января 2021
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Такая зимняя красота продлится еще по крайней мере месяц.

Фантастические зимние пейзажи можно наблюдать в китайской провинции Шаньси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мороз и снегопады превратили горную местность в настоящую сказку.

Замерзшие водопады, покрытые снегом и льдом деревья, удивительные узоры и причудливые ледяные фигуры привлекают многочисленных туристов.

По прогнозам синоптиков, такая зимняя красота продлится еще по крайней мере месяц. А потом в регионе ожидают потепления.  

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Автор: УНИАН

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Теги: зимаКитай
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