Лед сковал водопады: провинция в Китае превратилась в зимнюю сказку (видео)

Такая зимняя красота продлится еще по крайней мере месяц.

Фантастические зимние пейзажи можно наблюдать в китайской провинции Шаньси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мороз и снегопады превратили горную местность в настоящую сказку.

Замерзшие водопады, покрытые снегом и льдом деревья, удивительные узоры и причудливые ледяные фигуры привлекают многочисленных туристов.

По прогнозам синоптиков, такая зимняя красота продлится еще по крайней мере месяц. А потом в регионе ожидают потепления.

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