Лед сковал водопады: провинция в Китае превратилась в зимнюю сказку (видео)
Такая зимняя красота продлится еще по крайней мере месяц.
В китайские провинции зима превратила горную местность в настоящую сказку
Фантастические зимние пейзажи можно наблюдать в китайской провинции Шаньси.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Киев идет похолодание: температура днем упадет до +1°
Мороз и снегопады превратили горную местность в настоящую сказку.
Замерзшие водопады, покрытые снегом и льдом деревья, удивительные узоры и причудливые ледяные фигуры привлекают многочисленных туристов.
По прогнозам синоптиков, такая зимняя красота продлится еще по крайней мере месяц. А потом в регионе ожидают потепления.
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