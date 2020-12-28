Зимняя Италия: снегопад превратил Милан в сказочный город (фоторепортаж)

15:34, 28 декабря 2020
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В Милане стоит настоящая зимняя погода.

Сегодня ночью, 28 декабря, в Милане выпал снег.

Об этом свидетельствуют фотографии Reuters.

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Снег запорошил пустые ночные улицы. Украшенный гирляндами город теперь выглядит по-настоящему праздничным. 

Коммунальные службы расчищают сугробы.

Метровые сугробы в Нью-Йорке

18 декабря в Нью-Йорке местами намело метровые сугробы. Последний раз такие метели наблюдали 4 года назад.

Отменены почти полторы тысячи рейсов и с перебоями работает железная дорога. На дорогах почти нулевая видимость - за полсуток произошло более 100 аварий. Полиция призывает водителей не рисковать и не выезжать в такую непогоду. Коммунальщики не успевают убирать снег, и даже на Манхэттене сейчас удобнее ходить на лыжах. Дети играют в снегу и катаются на санках. 

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: снегИталияпогодазимаснегопадМилан
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