Зимняя Италия: снегопад превратил Милан в сказочный город (фоторепортаж)
В Милане стоит настоящая зимняя погода.
Сегодня ночью, 28 декабря, в Милане выпал снег.
Об этом свидетельствуют фотографии Reuters.
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Снег запорошил пустые ночные улицы. Украшенный гирляндами город теперь выглядит по-настоящему праздничным.
Коммунальные службы расчищают сугробы.
Метровые сугробы в Нью-Йорке
18 декабря в Нью-Йорке местами намело метровые сугробы. Последний раз такие метели наблюдали 4 года назад.
Отменены почти полторы тысячи рейсов и с перебоями работает железная дорога. На дорогах почти нулевая видимость - за полсуток произошло более 100 аварий. Полиция призывает водителей не рисковать и не выезжать в такую непогоду. Коммунальщики не успевают убирать снег, и даже на Манхэттене сейчас удобнее ходить на лыжах. Дети играют в снегу и катаются на санках.
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