Морозный вторник: стало известно, какой будет погода в Украине 9 марта (карта)

Осадков завтра не прогнозируют. Исключением станет восток - там местами может пойти небольшой снег.

Прогноз погоды на 9 марта / Иллюстрация REUTERS

В Украине во вторник, 9 марта, во многих областях прогнозируют морозную погоду ночью, а днем температура местами будет плюсовой.

Прогноз на вторник обнародовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Центр Украины

В центральных регионах синоптик предупредила об антициклональном характере погоды. Во всех областях центра страны будет сухо, местами солнечно, но холодно. Ночная температура составит 5-8° мороза, днем около 0°.

Западные регионы

На западе осадков тоже не предвидится, ночью прогнозируют 4-5° мороза, днем 2° до 2° тепла.

Погода на севере Украины

Осадков также не ожидается, ночью температура упадет до 5-10° мороза, а днем составит около 0°. На Сумщине и Черниговщине днем возможен мороз до 2-4°.

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Южные регионы

Осадков не прогнозируют. Ночная температура - 1-2° мороза, днем - от 4° до 7° тепла.

Погода на востоке

В восточных областях тоже без осадков, однако ночью местами возможен небольшой снег. Температура ночью от 5° до 10°, а днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Киеве

В столице завтра будет холодно. Ночью - мороз 5°-7°, а днем около 0°. Ветер северо-западный и умеренный. Без существенных осадков.

Погода 9 марта / фото facebook.com/tala.didenko

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