В Карпатах за несколько дней до лета намело почти полметра снега
Температура в горах опустилась до -2°.
По состоянию на утро 26 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах местами намело до 40 см снега.
Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +20° (карта)
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Так, по состоянию на 09:30 26 мая на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -2°, ветер северо-западный 5 м/с, облачно. Кроме того, был туман, видимость ограничена до 50 м, падал снег.
В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами надувы до 30-40 см.
Напомним, вместе с сильными дождями на Закарпатье 25 мая выпал град.
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