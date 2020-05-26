Закарпатье засыпал град (фото)

10:58, 26 мая 2020
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Град уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы.

Закарпатье засыпал град / 0312.ua
Закарпатье засыпал град / 0312.ua

Вместе с сильными дождями на Закарпатье 25 мая выпал град.

В Арканзасе выпал огромный град (видео)

Жительница села Тарасовка Тячевского района поделилась фотографиями засыпанного градом города, сообщает сайт города Ужгород.

Женщина рассказала, что град фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы. Люди в отчаянии жалуются на полностью утраченные плоды упорного труда.

0312.ua
0312.ua

Напомним, в американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм.

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Теги: #погода#Закарпатье#Град
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