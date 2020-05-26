Закарпатье засыпал град (фото)
Град уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы.
Вместе с сильными дождями на Закарпатье 25 мая выпал град.
В Арканзасе выпал огромный град (видео)
Жительница села Тарасовка Тячевского района поделилась фотографиями засыпанного градом города, сообщает сайт города Ужгород.
Женщина рассказала, что град фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли и свеклы. Люди в отчаянии жалуются на полностью утраченные плоды упорного труда.
Напомним, в американском штате Южная Каролина прошел сильный шторм.
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