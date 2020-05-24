За неделю до лета: в Карпатах идет снег (фото)
Накануне синоптики предупреждали о затяжных ливнях в Украине.
В воскресенье, 24 мая, высоко в Карпатах идет снег.
В Латвии и Литве выпал снег (видео)Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
«По состоянию на 13:15 24 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°C, ветер юго-западный 7 м/с, снег, ограниченная видимость до 70 метров», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет дождливой на Западе, Востоке, частях Юга и Севера. В дальнейшем в последующие дни ливни накроют всю территорию страны и затянутся едва ли не на всю неделю.
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