Украину ждут затяжные дожди (карта)

В воскресенье дожди обойдут только Центр, части Юга и Севера Украины.

Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет дождливой на Западе, Востоке, частях Юга и Севера. В последующие дни ливни накроют всю территорию страны и затянутся едва ли не на всю неделю.

В воскресенье дожди обойдут только Центр, части Юга и Севера Украины. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

Читайте также В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне

Впервые за несколько дней дожди накроют Запад страны. Собственно западные области больше всего почувствуют наступление ливней. Температура воздуха тем временем опустится на 2-3 градуса до +13...+17.

На Востоке тоже будет дождливо, как и в предыдущие дни. Между тем в центре карты Украины будет полоса, которую не затронет дождливая погода. Эта полоса будет проходить на границе Кировоградской и Запорожской областей.

Вместе с дождем на Западе, а также в Одесской области поднимется ощутимый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На остальной территории страны несколько спокойнее – 3-8 метров в секунду.

В Киеве воскресенье тоже должен стать последним сухим днем перед затяжными дождливыми днями. Температура воздуха останется практически на том же уровне, что и в предыдущие дни – +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины в воскресенье, 24 мая:

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+16

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15