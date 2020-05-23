Украину ждут затяжные дожди (карта)
В воскресенье дожди обойдут только Центр, части Юга и Севера Украины.
Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет дождливой на Западе, Востоке, частях Юга и Севера. В последующие дни ливни накроют всю территорию страны и затянутся едва ли не на всю неделю.
В воскресенье дожди обойдут только Центр, части Юга и Севера Украины. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
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Впервые за несколько дней дожди накроют Запад страны. Собственно западные области больше всего почувствуют наступление ливней. Температура воздуха тем временем опустится на 2-3 градуса до +13...+17.
На Востоке тоже будет дождливо, как и в предыдущие дни. Между тем в центре карты Украины будет полоса, которую не затронет дождливая погода. Эта полоса будет проходить на границе Кировоградской и Запорожской областей.
Вместе с дождем на Западе, а также в Одесской области поднимется ощутимый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На остальной территории страны несколько спокойнее – 3-8 метров в секунду.
В Киеве воскресенье тоже должен стать последним сухим днем перед затяжными дождливыми днями. Температура воздуха останется практически на том же уровне, что и в предыдущие дни – +13...+15 градусов.
Погода в городах Украины в воскресенье, 24 мая:
Ужгород – +15...+17
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +14...+16
Одесса – +14...+16
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Сумы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +14...+16
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +13...+15
- Винница+15°... +1°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+15°... +3°
- Житомир+15°... +2°
- Запорожье+15°... +3°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+12°... +5°
- Кропивницкий+15°... +7°
- Луганск+17°... +3°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+17°... +8°
- Полтава+14°... +4°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+12°... +3°
- Тернополь+16°... +5°
- Харьков+14°... +3°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+12°... +3°
- Черновцы+16°... +5°