Буквально сегодня-завтра в Украине будут идти дожди, а затем нагрянет потепление.

Сегодня и завтра в Украине сохранится пасмурная и дождливая погода. Но уже с четверга, 4 ноября, дождей станет меньше, а столбики термометров поползут вверх, особенно на юге страны.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 4 ноября дожди ожидаются лишь во Львовской и Волынской областях. В большинстве областей температура установится на уровне +14°...+16°, а вот на юго-востоке потеплеет до +16°...+18°. В Крыму - до +21°.

Еще теплее станет в пятницу, 5 ноября. В этот день на всем Левобережье, местами в северных и центральных областях температура поднимется до +17°...+19°. На Юге и в Крыму ожидается до +18°...+21°.

В западных областях начнутся дожди, которые принесут похолодание. Здесь столбики термометров местами опустятся до +11°...+12°.

В субботу, 6 ноября, дожди ослабнут и переместятся в центр и на север Украины. Небольшие осадки ожидаются также в Черновицкой, Винницкой, Николаевской и Харьковской областях. Вместе с дождями придет и небольшое снижение температуры: до +10°...+12° на западе и севере, до +11°...+15° - в центральных областях, на востоке - до +14°, а жителей южных областей и Крыма ожидают +15°...+20°.

На этом потепление окончится. В воскресенье, 7 ноября, температура по всей стране установится на уровне +10°...+13°, на Юге - до +14°.

Напомним, по данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, сегодня и завтра в Украине ожидается пасмурная погода с дождями. Однако уже с середины недели дожди прекратятся, а на выходных должно потеплеть.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская