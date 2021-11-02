Сегодня и завтра в Украине ожидается пасмурная погода с обилием дождей.

Сегодня и завтра, 3 ноября, в Украине ожидается пасмурная погода с дождями. Однако уже с середины недели дожди прекратятся, а на выходных должно потеплеть.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

Так, по ее словам, спокойная серая погода во вторник и среду будет в большинстве областей.

"Тем не менее, морозов на этой неделе мы не ожидаем. Ночные температуры могут достигать +3…+8 градусов, 4-5 ноября +4…+10 градусов", - рассказала она.

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По данным специалиста, в четверг-пятницу в Украину поступит очередное поле повышенного давления.

"Поэтому в большинстве областей будет преобладать погода без осадков, температура повысится. К примеру, в столице днем будет +13… +15 градусов, довольно приятная погода", - пояснила она.

По словам синоптика, есть тенденция, что на выходные погода будет преимущественно без осадков.

"На нашу территорию может оказывать влияние антициклон. Но ночи могут быть прохладнее", - предупредила Наталья Птуха.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в этом году ноябрь в Украине начнется с осадков. В конце месяца ожидаются снег, а декабрь удивит "плюсовыми" температурами.

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Автор: Екатерина Лиманская