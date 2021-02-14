Снег, гололед и мощные порывы ветра: сегодня в Украине будет бушевать непогода

08:42, 14 февраля 2021
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В Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях из-за непогоды с утра продолжаются ограничения движения транспорта на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / УНИАН

В ДТП с полицейским авто в Винницкой области травмировались четыре человека (фото)

14 февраля в Украине в западных, северных и местами центральных областях ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщается в сводке ГСЧС относительно осложнения погодных условий.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 5-10° мороза, днем 1-8°, на северо-востоке до 11° мороза.

На Киевщине ночью возможен небольшой снег, местами порывы ветра 15-18 м/с, днем без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Температура ночью 11-14°, днем 3-6° мороза.  

В Винницкой, Ровенской и Хмельницкой области из-за непогоды утром продолжаются ограничения движения транспортных средств на дорогах.

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды помощь получили более 350 человек).

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Автор: Дмитрий Захаров

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Теги: погоданепогода
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