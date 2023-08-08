Во вторник автобусы начали эвакуировать тысячи скаутов из их лагеря на побережье Южной Кореи вглубь страны.

Международный съезд скаутов в Южной Корее, похоже, попал в полосу неудач. На прошлой неделе несколько сотен участников оказались в больнице из-за сильнейшей жары, а теперь и вовсе - весь лагерь эвакуируют в связи с приближением мощного шторма.

Как сообщает The Washington Times, во вторник, 8 августа, автобусы начали эвакуировать тысячи скаутов из их лагеря на побережье Южной Кореи вглубь страны из-за приближения сильного тропического шторма.

Для перевозки более 37 тысяч скаутов, в основном подросткаов, используются более 1000 автобусов. Большинство из них будут размещены в Сеуле и столичном районе

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Отмечается, что тропический шторм Ханун длится на юго-западных островах Японии более недели, принеся с собой ливни, отключения электричества и разрушения домов. Погодное агентство Южной Кореи прогнозирует, что шторм еще усилится перед тем, как обрушиться на страну в четверг утром. Ожидается, что с среды по пятницу он принесет сильные ветры и проливные дожди в Южную Корею.

Проблемы на съезде скаутов в Южной Корее

Всемирный съезд скаутов в Южной Корее собрал 43 тысячи участников из 158 стран. Однако в самом начале съезда несколько сотен человек попали в больницу из-за сильной жары. При этом только в первый день съезда недомогание из-за жары почуствовали около 400 участников.

Причинами были высокая температура - до +35 градусов, а также отсутствие тени в месте расположения лагеря.

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